Covid: da domani tutta la Danimarca in semi lockdown

(ANSA) - COPENAGHEN, 15 DIC - Le misure di semi lockdown in vigore nei due terzi dei comuni danesi, tra i quali ci sono le grandi città, saranno estese domani a tutta la Danimarca per tentare di controllare la crescita continua dei nuovi casi di Covid-19. Lo ha annunciato oggi il governo. "Estenderemo il lockdown parziale a tutto il Paese", ha scritto su Facebook il ministro dei Trasporti Benny Engelbrecht.

"Il coronavirus ha preso troppo piede in Danimarca. Il tasso d'infezione è troppo elevato e il numero di ricoveri aumenta. Un po' troppo", ha aggiunto il ministro. (ANSA).