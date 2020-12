Turchia: alluvioni sulla costa egea, 2 vittime

(ANSA) - ISTANBUL, 14 DIC - Almeno due persone sono morte in Turchia in un'alluvione che ha colpito la provincia egea di Smirne, a seguito delle forti piogge degli ultimi giorni. Le vittime si trovavano su un veicolo travolto da una piena nel distretto di Karsikaya, a bordo del quale c'erano 5 persone. Tre di loro sono riuscite a mettersi in salvo, mentre altre 2 erano risultate inizialmente disperse, dopo il ritrovamento dell'auto su cui viaggiavano a circa 800 metri dal punto in cui era scomparsa. I loro corpi sono stati recuperati stamani dai soccorritori. Numerosi sono anche i danni provocati dalle inondazioni, con decine di auto travolte dai detriti e rimaste parzialmente sommerse. (ANSA).