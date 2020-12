Ocse:Sanchez,insieme per rispondere a sfide del nostro tempo

(ANSA) - PARIGI, 14 DIC - "Oggi piu' che mai, i valori che hanno condotto alla creazione dell'Ocse, 60 anni fa, dovrebbero ispirarci. Dobbiamo lavorare insieme ed elaborare soluzioni mondiali efficaci per far fronte alle sfide del nostro tempo": lo ha detto il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, nel corso del suo intervento a Parigi in occasione dle sessantesimo anniversario dell'Ocse. Da parte sua, il segretario generale dell'organizzazione, Angel Gurria, ha assicurato la determinazione dell'Ocse a cogliere "le sfide future", che "sono piu' grandi che mai". Presente alla cerimonia, tra gli altri anche il presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio europeo Charles Michel e la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen. Tutti sono stati invitati da Macron per una colazione all'Eliseo. (ANSA)