Covid: partiti in Francia gli screening di massa

(ANSA) - PARIGI, 14 DIC - Sono partiti questa mattina i primi screening di massa - con tamponi anti-Covid-19 gratuiti per tutti - in due città francesi, Le Havre e Charleville-Mezieres.

Nel porto della Normandia, l'obiettivo è testare 270.000 abitanti in 5 giorni. Seguiranno Roubaix e Saint-Etienne.

