Bielorussia: ancora proteste contro Lukashenko, 300 arresti

(ANSA) - MOSCA, 14 DIC - I manifestanti in Bielorussia hanno sfidato ieri le rigide temperature scendendo in strada per chiedere le dimissioni del leader autoritario Alexander Lukashenko, che da mesi sta affrontando storiche proteste contro il suo governo.

Il gruppo per i diritti umani Viasna ha detto che decine di persone sono state arrestate a Minsk mentre le autorità dispiegavano cannoni ad acqua e un gran numero di forze dell'ordine hanno bloccato le aree del centro della città. Più di 300 persone sono state arrestate durante le proteste a Minsk domenica, ha detto il dipartimento di polizia del Comitato esecutivo di Minsk in una dichiarazione postata sul suo sito.

I manifestanti, sventolando la bandiera bianca e rossa dell'opposizione, hanno marciato alla periferia della capitale per contrastare la repressione della polizia su larga scala. Il sito di notizie dell'opposizione Nasha Niva ha detto che i manifestanti hanno organizzato almeno 100 incontri separati a Minsk e nei suoi sobborghi. Secondo la polizia, citata da Interfax, a Minsk in tutto sono scese in piazza 800 persone.

