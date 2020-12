Francia,100.000 poliziotti per il coprifuoco di Capodanno

(ANSA) - PARIGI, 11 DIC - In Francia la notte di Natale sarà senza limitazioni, ma a San Silvestro ci sarà il coprifuoco. E per assicurare il rispetto del coprifuoco dalle 20 alle 6 anche la sera dell'ultimo dell'anno, il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, ha annunciato che impiegherà oltre 100.000 poliziotti e gendarmi. "Non ci sarà alcuna tolleranza - ha sottolineato, con riferimento al rischio di veglioni clandestini -. Poliziotti e gendarmi proteggono delle vite facendo i controlli". (ANSA).