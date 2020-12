Francia: da settembre il processo per la strage al Bataclan

(ANSA) - PARIGI, 11 DIC - Il maxi-processo per gli attentati che il 13 novembre 2015 causarono 130 morti tra lo stadio di Saint-Denis, i locali del centro di Parigi e il Bataclan si terrà dall'8 settembre 2021 fino a fine marzo 2022: è quanto riferiscono fonti giudiziarie citate dai media francesi. In totale, saranno 20 gli imputati alla sbarra della corte speciale, tra cui l'unico superstite del commando terrorista attualmente detenuto in un carcere di massima sicurezza, Salah Abdeslam. (ANSA).