Covid: record Germania, quasi 30mila contagi e 600 morti

L'Istituto Robert Koch registra nuovi picchi nella diffusione dell'epidemia di Covid in Germania, dove nel giro di 24 ore sono stati segnalati 29.875 nuovi contagi (e dunque oltre 6.000 più di ieri, quando erano stati 23.679) e 598 vittime, finora un record. Negli ultimi giorni, alla luce dell'aumento dei casi, si è infiammata la discussione sulla necessità di misure più dure: il semi-lockdown in vigore dal 2 novembre non è sufficiente, e molti - a partire da Angela Merkel - sono favorevoli a un lockdown rafforzato, con la chiusura anticipata delle scuole per le feste di Natale e la serrata dei negozi. Il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer chiede che il lockdown duro scatti immediatamente e che non si aspettino le vacanze di Natale.

Intanto il Land tedesco del Baden-Wuerttemberg, la regione di Stoccarda, ha annunciato un lockdown subito dopo Natale almeno fino al 10 gennaio. Lo ha annunciato il ministro-presidente Winfried Kretschmann, sottolineando che la decisione viene presa in attesa che si arrivi a un accordo federale sulle misure anti-Covid. Da più regioni è arrivata la richiesta di un'ulteriore stretta.