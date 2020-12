Brexit: Johnson ripete, no deal molto probabile

(ANSA) - LONDRA, 11 DIC - Un no deal commerciale con l'Ue post Brexit è a questo punto "molto, ma molto probabile". Lo ha ribadito oggi il premier britannico Boris Johnson conversando con giornalisti a margine di una visita nel nord dell'Inghilterra. Johnson ha insistito che i negoziati continuano, ma precisando che serve "una grande offerta, un grande cambiamento" delle posizioni di Bruxelles per sbloccarli.

Ha poi detto che anche in caso di no deal l'avvenire del Regno Unito sarà "meraviglioso". (ANSA).