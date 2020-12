Ue, accordo sul Recovery e il Next Generation Eu

I leader Ue hanno raggiunto l'accordo sul Recovery fund e il Next Generation EU: lo rende noto il presidente del Consiglio Ue Charles Michel. "Ora possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale", scrive.

"Sono contenta che si sia trovata una soluzione" per sbloccare il veto di Polonia e Ungheria sul Bilancio Ue ed il Recovery fund. "La parte sul meccanismo dello stato di diritto è rimasta invariata e questo per me è fondamentale. E spero che il pacchetto da 1.800 miliardi possa avanzare, perché gli europei e le imprese europee ne hanno bisogno". Così la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen.