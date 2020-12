Francia: multe da 100 e 35 milioni a Google e Amazon

(ANSA) - PARIGI, 10 DIC - L'Authority di Internet in Francia ha annunciato oggi di aver condannato Google e Amazon a pagare multe rispettivamente di 100 milioni e 35 milioni di euro per il mancato rispetto della legislazione sui cookies, i file rilasciati dai siti agli utenti per registrare dati e impostazioni personali in relazione ai servizi che il sito offre.

L'Authority rimprovera in particolare a Google.fr e Amazon.fr proprio la pratica di lasciare "traccianti pubblicitari" sul computer degli utenti "senza avere ottenuto in precedenza il loro accordo". (ANSA).