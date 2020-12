Recovery:Berlino,lavoreremo fino al 31/12 per soluzione a 27

(ANSA) - BRUXELLES, 08 DIC - La presidenza tedesca della Ue "continuerà a lavorare fino all'ultimo minuto della mezzanotte del 31 dicembre" per trovare un accordo su Recovery e bilancio Ue "che tutti e 27 possano accettare": lo ha detto il ministro degli Affari europei tedesco, Michael Roth, al termine del Consiglio affari generali che prepara il vertice Ue di giovedì e venerdì. "E' una settimana decisiva, in questo momento e nei prossimi giorni non vogliamo lasciare niente di intentato per trovare una soluzione", ha aggiunto. (ANSA).