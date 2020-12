Svezia: figlio segregato per 28 anni, madre arrestata

(ANSA) - STOCCOLMA, DEC 1 - Una donna in Svezia è stata arrestata con l'accusa di aver tenuto il figlio segregato per 28 anni. L'uomo, ormai 40enne, è stato trovato da una parente denutrito, senza denti, con gravi ferite sulle gambe e quasi incapace di camminare e parlare.

La portavoce della polizia svedese Ola Osterling ha riferito che è stato ricoverato in ospedale ma la sue condizioni non sono gravi. La madre, 70 anni, nega tutte le accuse.

Secondo le prime ricostruzioni sembra che quando il figlio aveva solo 12 anni lei abbia deciso di ritirarlo da scuola e da allora lo abbia tenuto chiuso nel loro appartamento alla periferia di Stoccolma. La parente che ha scoperto la vicenda ha raccontato che la casa era in condizioni igieniche molto precarie, come se non fosse stata pulita da anni. (ANSA).