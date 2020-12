Russia, 569 morti in 24 ore, massimo da inizio epidemia

(ANSA) - MOSCA, 01 DIC - In Russia sono 569 le persone morte a causa del Covid-19 nelle ultime 24 ore: il massimo dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale anticoronavirus, secondo cui i decessi provocati dal virus Sars-Cov-2 nel Paese sono ora oltre 40.000, e per l'esattezza 40.464. Nel corso dell'ultima giornata in Russia sono stati accertati 26.402 nuovi contagi, di cui 6.524 a Mosca, che hanno fatto salire a 2.322.056 i casi di Covid-19 registrati finora nel Paese. (ANSA).