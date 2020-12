Germania, almeno 4 le vittime a Treviri

(ANSA) - BERLINO, 01 DIC - Sarebbero almeno quattro le vittime dell'auto che ha travolto i pedoni a Treviri. Lo ha detto un reporter di NTV, che riferisce dal posto. Quelle confermate dalla polizia per ora sono due. Per i residenti di Treviri "non c'è più una situazione di pericolo", secondo la polizia. Tra le vittime - ha affermato la presidente della Renania-Palatinato, Malu Dreyer - c'è anche un bambino. (ANSA).