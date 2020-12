Covid, Onu chiede aiuti umanitari per 29 miliardi di euro

(ANSA) - GINEVRA, DEC 1 - Le Nazioni Unite hanno lanciato oggi un appello umanitario record per 35 miliardi di dollari (29 miliardi di euro) di aiuti nel 2021, con la pandemia di Covid-19 che ha fatto precipitare centinaia di milioni di persone nella povertà e per l'incombenza di carestie. Con lo shock provocato dal nuovo coronavirus, il numero di persone bisognose di aiuti umanitari nel mondo raggiungerà un nuovo record: 235 milioni, un aumento del 40% in un anno secondo i piani di risposta umanitaria coordinati dall'Onu.

I fondi richiesti dalle Nazioni Unite e dai loro partner mirano ad aiutare in 56 paesi circa 160 milioni di persone (dei 235 milioni) tra le più vulnerabili che affrontano la fame, i conflitti, gli sfollamenti e le conseguenze del cambiamento climatico e della pandemia. Quest'anno, "l'aumento è quasi interamente dovuto al Covid-19", che ha ucciso almeno 1,46 milioni di persone in quasi un anno, ha affermato in conferenza stampa Mark Lowcock, responsabile per gli Affari umanitari dell'Onu. "Il quadro che presentiamo è il più cupo che abbiamo mai presentato in termini di future esigenze umanitarie", ha aggiunto. (ANSA).