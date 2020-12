Bruxelles, orgia in un bar durante il lockdown

(ANSA) - BRUXELLES, DEC 1 - Un festino proibito in tempi di lockdown, a base di droga, alcol e sesso, è stato scoperto dalla polizia di Bruxelles in un locale sopra ad un bar. Lo riportano i media belgi sottolineando che al party, trasformatosi in un'orgia con alcuni dei partecipanti nudi, avrebbero preso parte anche diplomatici ed un eurodeputato ungherese.

La polizia ha fatto irruzione in un locale sopra un bar nel centro della capitale. Uno dei presenti - secondo la ricostruzione dei media - si sarebbe dato alla fuga. L'eurodeputato ungherese József Szájer, fermato dalla polizia belga venerdì notte a Bruxelles mentre partecipava al party nel locale, si è autodenunciato in una nota rilanciata sui social network, annunciando di essersi dimesso dalla sua carica al Parlamento Ue. (ANSA).