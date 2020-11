In carcere i 4 agenti accusati del pestaggio del produttore Zecler

I 4 agenti di polizia implicati nel pestaggio a Parigi del produttore musicale nero Michel Zecler sono stati incriminati questa notte e 2 di loro sono stati incarcerati, rendono noto fonti giudiziarie.

Tre di loro in particolare sono accusati di "violenza intenzionale da parte di una persona depositaria dell'autorità pubblica (pdap)" e "falso in scrittura pubblica", in conformità con le richieste della Procura di Parigi fatte ieri dal pubblico ministero Rémy Heitz.

Un video trasmesso dal sito Loopsider aveva mostrato come Zecler fosse stato ripetutamente picchiato da 3 agenti per diversi minuti e sottoposto ad abusi razziali mentre cercava di entrare nel suo studio musicale, all'inizio di questo mese.

Il quarto agente, sospettato di aver lanciato una granata lacrimogena nel seminterrato dell'edificio in cui è avvenuto l'attacco, è stato accusato di "violenza intenzionale" da parte di pdap.

Gli avvocati dei poliziotti hanno rifiutato di commentare la decisione presa oggi del magistrato.