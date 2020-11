Lukashenko, non sarò presidente con nuova Costituzione

(ANSA) - MOSCA, 27 NOV - Aleksandr Lukashenko ha dichiarato che non sarà presidente della Bielorussia dopo che il Paese adotterà una nuova Costituzione. Lo riporta l'agenzia di stampa statale bielorussa BelTa ripresa a sua volta dall'agenzia russa Interfax. "Non sto preparando nessuna Costituzione per me stesso. Non sarò presidente con la nuova Costituzione", ha detto Lukashenko in un incontro col personale dell'ospedale civico numero 6 di Minsk. Non è però chiaro quando sarà adottata questa nuova Costituzione. (ANSA).