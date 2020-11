Brexit: Barnier sarà a Londra, restano forti divergenze

(ANSA) - BRUXELLES, 27 NOV - "In linea con le regole belghe, io e la mia squadra non siamo più in quarantena. Le trattative fisiche possono continuare". E' quanto annuncia su Twitter il capo negoziatore Ue per la Brexit Michel Barnier, precisando che "oggi informa gli Stati membri ed il Parlamento europeo" sugli sviluppi e che "persistono le stesse divergenze significative".

Barnier sarà "In viaggio a Londra questa sera per continuare i colloqui con David Frost". (ANSA).