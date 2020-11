Covid: Austria, screening di massa dal 4 dicembre

(ANSA) - BOLZANO, 25 NOV - Il governo austriaco ha fissato la tabella di marcia per lo screening di massa con il tampone rapido. Si partirà con il Vorarlberg e Tirolo dal 4 al 6 dicembre, seguiranno il land Salisburgo e l'Alta Austria dal 12 al 13 dicembre. Parallelamente a livello nazionale saranno testati tutti i poliziotti dal 7 al 8 dicembre. In una seconda fase seguiranno Vienna e gli altri laender ad elevata densità abitativa.

Il cancelliere Sebastian Kurz ha annunciato che la settimana prossima il consiglio dei ministri stabilirà le riaperture dopo il lockdown totale, partendo dalla scuola e dal commercio. "I numeri dei contagi stanno scendendo, ma restano comunque alti", ha sottolineato Kurz, ribadendo il suo appello alla prudenza.

Gli screening "non sono la fine della pandemia", ha aggiunto il ministro alla salute Rudolf Anschober. (ANSA).