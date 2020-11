Covid: Johnson, dal 3/12 riaperture solo parziali

(ANSA) - LONDRA, 23 NOV - Riapertura dei negozi non essenziali, delle palestre, dei ristoranti e dei pub (ma con coprifuoco alla 22 per gli ultimi ordini, esteso alle 23 per le consumazioni già servite): sono alcune delle misure destinate a essere rese possibili nel Regno Unito, ma solo in alcune regioni, dall'alleggerimento delle precauzioni anti-Covid dopo la scadenza del lockdown nazionale bis in vigore in Inghilterra fino al 2 dicembre prossimo compreso, come formalizzato in video collegamento alla Camera dei Comuni da Boris Johnson. (ANSA).