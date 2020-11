Covid: Johnson si appresta a confermare fine lockdown

(ANSA) - LONDRA, 22 NOV - Il primo ministro britannico Boris Johnson si appresta a confermare che il lockdown per frenare la diffusione del coronavirus in tutta l'Inghilterra si concluderà il 2 dicembre. Lo ha reso noto il suo ufficio. Il blocco sarà seguito da un ritorno a una serie di restrizioni regionali a tre livelli come parte del "Piano invernale COVID" del governo.

L'annuncio ufficiale dovrebbe essere fatto lunedì. Un portavoce di Downing Street ha dichiarato che le attuali restrizioni hanno "contribuito a riportare il virus sotto controllo" e "alleggerito le pressioni sul NHS (National Health Service)".

Tuttavia, il governo ha anche avvertito che senza restrizioni regionali il virus causerebbe il caos prima che i piani per la distribuzione del vaccino e i test di massa abbiano il tempo di fare effetto. (ANSA).