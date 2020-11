Gb: Harry e Meghan cedono Frogmore Cottage ad Eugenie

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Il principe Harry e sua moglie Meghan Markle tagliano un altro ponte con il Regno Unito. Da qualche settimana, infatti, hanno ceduto la casa che la regina Elisabetta aveva donato loro, Frogmore Cottage, alla principessa Eugenie che vi si è trasferita con il marito Jack Brooksbank.

Secondo il tabloid Sun, il trasloco dei mobili dei duchi di Sussex è avvenuto durante la notte "per non dare nell'occhio".

La cugina di Harry, incinta di qualche mese, e il consorte hanno preso possesso della casa a Windsor due settimane fa che si trova non lontano dal Castello nel quale la regina e Filippo stanno trascorrendo il lockdown. Il restauro milionario di Frogmore Cottage da parte di Harry e Meghan era stato oggetto di numerosi articoli sulla stampa scandalistica britannica. A settembre i Sussex hanno restituito i 2,4 milioni di sterline versate da un fondo di corte alimentato da denaro dei contribuenti britannici per i lavori nella residenza.

I duchi avevano concordato con il resto della famiglia di restituire la somma al momento della loro decisione di rinunciare allo status di membri senior del casato (con annessi doveri ufficiali di rappresentanza) per trasferirsi in California assieme al piccolo Archie. (ANSA).