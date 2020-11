Covid: indice Rt ancora in discesa in Gb, attorno a quota 1

(ANSA) - LONDRA, 20 NOV - L'indice Rt sulla diffusione dei contagi da coronavirus torna a scendere verso la soglia di sicurezza di quota 1 nel Regno Unito. Lo indicano i dati aggiornati al 12 novembre elaborato dalla commissione medico-scientifica che affianca il governo di Boris Johnson sul fronte dell'emergenza Covid (Sage), stimandolo al momento a un livello compreso fra 1 e 1,1, contro 1,1-1,12 della settimana precedente.

Nel suo rapporto periodico, la Sage sottolinea peraltro che persistono significative oscillazioni a seconda dei diversi territori del Paese, in particolare in Inghilterra. Ma osserva anche come sul periodo preso in esame non avessero ancora inciso in pieno gli effetti del lockdown nazionale bis, in vigore in Inghilterra dal 4 novembre. I progressi in atto potrebbero spingere l'esecutivo, dopo la scadenza della fase di confinamento fissata per il 2 dicembre, a formalizzare un atteso alleggerimento delle restrizioni ad hoc per Natale. Ma il ministro della Sanità, Matt Hancock, commentando oggi su Times Radio le ipotesi su un nuovo via libero alle riunioni tra famiglie non conviventi concentrato nei 5 giorni successivi all'antivigilia natalizia, ha escluso che le celebrazioni possano essere esentate del tutto dalle raccomandazioni sul distanziamento. "Il lockdown sta funzionando - ha detto - ma non dovremo abbassare la guardia neppure dopo" (ANSA).