Archiviata la denuncia di Amatrice contro Charlie Hebdo

(ANSA) - PARIGI, 20 NOV - La denuncia presentata dalla città di Amatrice contro il settimanale satirico francese Charlie Hebdo dopo il terremoto del 2016 in Italia è stata giudicata "irricevibile" dal tribunale di Parigi. Amatrice aveva denunciato Charlie per diffamazione e offese dopo la pubblicazione di due vignette sul terremoto in cui si mostravano alcune vittime insanguinate con la scritta "penne al pomodoro" e "penne gratinate", o schiacciate sotto le macerie delle loro case con la scritta "lasagne". (ANSA).