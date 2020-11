Covid: Ungheria, lockdown parziale fino all'8 febbraio

(ANSA) - BUDAPEST, 18 NOV - L'Ungheria ha annunciato che prolungherà il lockdown parziale contro la diffusione del coronavirus fino all'8 febbraio.

Il lockdown parziale in Ungheria sarebbe dovuto terminare il 10 dicembre. Tra le misure anti-Covid il coprifuoco tra le 20 e le 5 il divieto di raduni e lezioni online per scuole superiori e università. Tutte rientrano nell'ambito di uno stato d'emergenza in vigore dall'11 novembre. (ANSA).