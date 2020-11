Save the Children lancia Sos ragazze

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - Entro la fine del 2020 1,4 milioni di ragazze in Italia rischiano di trovarsi tagliate fuori dallo studio, dal lavoro e da percorsi formativi: è l'allarme lanciato da 'Save the Children', che in occasione della Giornata Mondiale dell'Infanzia e dell'Adolescenza ha diffuso l'XI Edizione dell'Atlante dell'infanzia a rischio in Italia 'Con gli occhi delle bambine'.

Una situazione già grave, acuita dal Covid, davanti al quale - emerge dal rapporto - l'Italia si sarebbe fatta trovare impreparata. Già prima della crisi, infatti, 1 minore su 9 viveva in povertà assoluta, riporta l'Atlante, c'erano nidi solo per il 13,2 per cento dei bambini e il tasso di dispersione scolastica viaggiava sul 13,5%.

Il Covid, secondo 'Save the Children', accelera le diseguaglianze di genere che iniziano fin dalla prima infanzia e che con la pandemia sono deflagrate. Da qui la denuncia: è necessario intervenire, e con risorse adeguate, anche nelle 'zone rosse' della povertà educativa.