Germania: blitz contro clan, nessuna traccia tesoro Dresda

(ANSA) - BERLINO, 17 NOV - Non c'è traccia per ora del tesoro rubato al museo Gruene Gewoelbe di Dresda. È quanto ha reso noto la procura della città sassone, dopo le operazioni di oggi a Berlino, dove oltre ai tre arresti eseguiti in relazione al colpo colossale messo a segno nel 2019, sono stati perquisiti 20 appartamenti, 2 garage, un caffè e diverse automobili.

Il mega blitz avviato all'alba ha impegnato circa 1600 agenti di polizia di ben otto Laender. Nel mirino il clan Remno, attivo nella capitale e di origine araba. (ANSA).