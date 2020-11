Covid: Catalogna riapre al 30% di capienza bar e ristoranti

(ANSA) - ROMA, 17 NOV - La Catalogna prevede di riaprire bar e ristoranti a partire da lunedì prossimo al 30 per cento della capienza sia in terrazza sia al chiuso fino alle cinque del pomeriggio, dopo oltre un mese di lockdown, grazie a una curva epidemica discendente. Lo riporta El Pais.

Il ministro della Salute catalano, Alba Vergés, aveva annunciato lunedì che la Catalogna sta entrando in fase di riduzione "progressiva" della curva epidemica, con diverse fasi che dureranno almeno 15 giorni. Vergés ha chiesto "prudenza" e non di precipitarsi nelle riaperture.

La velocità di diffusione del virus (Rt) In Catalogna continua a diminuire, ma la pressione sanitaria persiste. La Generalitat ha segnalato 2.051 nuove infezioni questo martedì, anche se il Rt continua a scendere e si attesta a 0,76, al di sotto di quanto raccomandato dalle autorità sanitarie per tenere sotto controllo la pandemia (meno di 1) Ci sono al momento 2485 pazienti ospedalizzati, 596 dei quali in terapia intensiva.

