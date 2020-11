Azerbaigian, Aliyev 'nessuno status speciale per il Nagorno'

(ANSA) - MOSCA, 17 NOV - L'Azerbaigian non accetta la possibilità di uno status speciale del Nagorno-Karabakh. Lo ha detto il presidente azero Ilham Aliyev.

"Qualsiasi status speciale è fuori questione. C'è un solo Azerbaigian, multinazionale e multi-confessionale. Ci i sono cittadini dell'Azerbaigian, provenienti da vari popoli e religioni che vivono in pace e in buoni rapporti. Il popolo armeno vivrà nelle stesse condizioni", ha detto Aliyev durante la sua visita nella regione di Fizuli. Lo riporta Interfax.

