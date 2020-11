Covid: Véran, 'in Francia ripreso controllo epidemia'

(ANSA) - PARIGI, 16 NOV - La diminuzione del numero di nuovi casi di Covid-19 e il calo del tasso di incidenza portano a "credere che abbiamo superato il picco dell'epidemia" in Francia: lo ha detto per la prima volta dall'inizio della seconda ondata il ministro francese della Salute, Olivier Véran, affermando in un'intervista a un gruppo di giornali regionali francesi: "Abbiamo ripreso il controllo sull'epidemia". (ANSA).