Covid: ministro Gb, Johnson sta bene, 600.000 test nel 2021

(ANSA) - LONDRA, 16 NOV - Boris Johnson sta "assolutamente bene" e il suo isolamento in casa è solo una misura di cautela prevista dalle linee guida britanniche. Lo ha detto il suo ministro della Sanità, Matt Hancock, a Times Radio, dopo che il premier ha ricevuto ieri sera la raccomandazione di adottare questa precauzione in quanto il sistema nazionale di test e tracciamento aveva segnalato il contagio da Covid di un deputato Lee Anderson: incontrato da Johnson giovedì con alcuni altri parlamentari della maggioranza Tory e risultato poi positivo al Covid sabato.

Hancock, che come il premier fu colpito dal coronavirus in primavera, ha precisato che Johnson può lavorare normalmente dalla sua residenza a Downing Street e avere video-incontri.

Mentre ha glissato sul possibile mancato distanziamento di 2 metri fra BoJo e il deputato Anderson mostrato da alcune immagini.

Per l'esecutivo britannico la settimana che si apre prevede impegni cruciali: dal negoziato con l'Ue sul dopo Brexit, al reset dello staff e dell'azione di governo atteso sulla scia dell'uscita di scena dell'ormai ex eminenza grigia di Downing Street, Dominic Cummings.

Oggi stesso Hancock ha inoltre confermato l'annuncio del programma destinato a portare i test Covid nel Regno Unito dall'attuale record europeo di 300.000 giornalieri circa addirittura a 600.000 all'inizio del 2021: nella consapevolezza che l'infezione è destinata a circolare anche l'anno prossimo malgrado il progressi sul fronte dei vaccini. (ANSA).