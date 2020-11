Spagna, per Covid vita media ridotta di quasi un anno

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Perso in media quasi un anno di vita in Spagna per Covid: nel 2020, infatti, l'aspettativa di vita media alla nascita di uno spagnolo è di quasi 11 mesi inferiore alla speranza di vita alla nascita nel 2019, con una perdita massima di ben 2,8 anni di vita per gli uomini di Madrid.

Lo rivela uno studio sulla rivista PLOS ONE di Sergi Trias-Llimos del Center for Demographic Studies iberico.

Gli esperti hanno anche confrontato la speranza di vita settimana per settimana tra 2019 e 2020: la lunghezza media della vita alla nascita nella 11ma fino alla 20ma settimana del 2020 - quindi da marzo a maggio in piena prima ondata di Covid - è ridotta rispetto all'aspettativa di vita media nelle stesse settimane del 2019. La riduzione della speranza di vita è stata particolarmente significativa tra la13ma e la 14ma settimana - dal 23 marzo al 5 Aprile - con riduzioni che vanno da 6,1 a 7,6 anni fino a una riduzione massima di 15 anni a Madrid.

Data la mortalità associata alla seconda ondata di contagi in Spagna, concludono gli autori, globalmente alla fine del 2020 è prevedibile che la riduzione di aspettativa di vita alla nascita sarà addirittura superiore a quella calcolata in questo studio che fa riferimento solo ai morti in eccesso durante la prima ondata. (ANSA).