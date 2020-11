Covid:Francia,Castex, non è il momento di allentare la presa

(ANSA) - PARIGI, 12 NOV - "Non è certo il momento di allentare la presa": lo dice il premier Jean Castex, in una dichiarazione pubblicata sul quotidiano Le Monde, nel giorno del nuovo consiglio di Difesa sanitario convocato dal presidente Emmanuel Macron. A due settimane dall'introduzione delsecondo lockdown contro il nemico invisibile, il premier francese terrà una conferenza stampa alle ore 18:00 per fare il punto dlela situazione. Citato da Le Monde, Castex parla di "un "piccolo rallentamento" rispetto alla propagazione dell'epidemia. Ma "non è certo il momento di allentare la presa", avverte. (ANSA).