Covid: in Russia 439 morti in 24 ore, mai così tanti

(ANSA) - MOSCA, 12 NOV - In Russia nelle ultime 24 ore sono stati accertati 439 decessi provocati dal Covid-19: si tratta del numero massimo finora registrato in un solo giorno dall'inizio dell'epidemia. Lo riporta il centro operativo nazionale anti-coronavirus.

Ufficialmente, le vittime del virus Sars-Cov-2 in Russia sono in tutto 32.032. Sono in aumento anche i nuovi contagi che, dopo cinque giorni consecutivi sopra quota 20.000, ieri erano scesi a 19.851 ma oggi risalgono a 21.608.

I casi di Covid-19 accertati in Russia dall'inizio dell'epidemia sono 1.858.568. (ANSA).