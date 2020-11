Biden, mi ha chiamato il Papa per congratularsi

(ANSA) - WASHINGTON, 12 NOV - Joe Biden ha parlato oggi con Papa Francesco e lo ha ringraziato per aver ricevuto la sua "benedizione" e le sue "congratulazioni", sottolineando il suo apprezzamento per la "leadership del pontefice nella promozione della pace, della riconciliazione e dei comuni legami di umanità nel mondo". Lo rende noto lo staff dello stesso Biden.

Nel suo colloquio con papa Francesco, il presidente eletto "ha espresso il suo desiderio di lavorare insieme sulla base della comune fede nella dignità ed eguaglianza di tutti gli esseri umani su questioni come le persone emarginate e povere, la crisi del climate change, dare il benvenuto e integrare gli immigrati e i rifugiati nelle nostre comunità". (ANSA).