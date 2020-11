Marine Le Pen, 'non riconosco assolutamente vittoria Biden'

(ANSA) - PARIGI, 11 NOV - La presidente del Rassemblement National, Marine Le Pen, ha dichiarato oggi di "non riconoscere assolutamente" la vittoria di Joe Biden nelle elezioni per la presidenza degli Stati Uniti, affermando che "se ci sono dei ricorsi, la giustizia deve poter decidere prima di dire chi ha vinto alle urne".

"Io - ha detto ai giornalisti a margine della cerimonia dell'11 novembre - faccio parte di quelli che non si congratulano con il futuro presidente degli Stati Uniti, perché non ritengo che la partita sia chiusa fin quando non sono terminati i tempi supplementari".

Affermando di "attendere di sapere quello che dirà la giustizia americana", Marine Le Pen ha aggiunto: "noto che certi conti sono stati fatti e che tali conti danno, laddove sono terminati, risultati diversi da quelli annunciati".

"Sono piuttosto meravigliata - ha concluso - nel vedere questa unanimità mediatica e a volte anche politica nel precipitarsi ad annunciare un risultato mentre si sa che ci sono ricorsi che sono all'esame della giustizia". (ANSA).