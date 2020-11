Guinness ritira per 'contaminazione' nuova linea senza alcol

(ANSA) - DUBLINO, 11 NOV - A causa di una "contaminazione microbiologica" potenzialmente pericolosa, il gigante della birra irlandese Guinness ha ritirato dal commercio in Inghilterra, Scozia e Galles una nuova linea di prodotti senza alcol, lanciata sul mercato il mese scorso come alternativa ipocalorica.

La contaminazione- si legge sul sito web di Guinness - "potrebbe rendere insicuro il consumo di alcune lattine Di Guinness 0.0". Dai qui, il ritiro dal commercio come "misura precauzionale". "Ci dispiace che sia successo - si rammarica l'azienda - la produzione riprenderà solo quando saremo completamente soddisfatti di aver eliminato la causa del problema". (ANSA).