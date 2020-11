Germania: colpo grosso alla dogana, rubati 6,5 milioni euro

(ANSA) - BERLINO, 11 NOV - Colpo grosso alla dogana tedesca. Una banda di ladri ha messo a segno un furto all'Ufficio principale della dogana, ad Emmerich, nel Land del Nordreno-Vestfalia, portando via ben 6,5 milioni di euro. Lo ha reso noto la polizia di Krefeld, secondo quanto riporta l'emittente NTV.

Secondo gli inquirenti, si tratta di un colpo preparato ed eseguito in modo professionale, avvenuto il 1 novembre scorso e commesso da tre persone, che sono riuscite a fare perdere le proprie tracce. Per accedere all'area del tesoro della Dogana i ladri hanno usato un trapano nucleiforme. (ANSA).