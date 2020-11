Covid: Slovacchia proroga lo stato d'emergenza

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il governo slovacco ha deciso di estendere lo stato di emergenza in vigore nel Paese fino a fine anno per combattere la pandemia da coronavirus. Lo ha annunciato la ministra della giustizia Maria Kolikova riportata dal Guardian.

Varato all'inizio di ottobre, lo stato d'emergenza dà al governo poteri extra per imporre misure più restrittive e avrebbe dovuto finire sabato.

In totale in Slovacchia, Paese con 5,5 milioni di abitanti, ci sono stati finora 414 decessi per Covid. (ANSA).