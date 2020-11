Covid: calano i casi giornalieri in Repubblica Ceca

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - La Repubblica Ceca ha registrato 9.016 nuovi casi di coronavirus, un calo di 3.072 rispetto ad una settimana prima. Lo riporta il Guardian citando i dati del ministero della Salute.

Il Paese di 10,7 milioni ha registrato per diverse settimane uno dei più alti tassi di contagi in Europa e al momento ha in totale 429.880 casi di Covid-19. I nuovi decessi sono 249, di cui 109 nelle ultime 24 ore. Complessivamente, 5.323 persone nella Repubblica Ceca sono morte dopo essere risultate positive al coronavirus. (ANSA).