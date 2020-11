Pfizer annuncia: 'Nostro vaccino anti-Covid efficace al 90%'

- ROMA, 09 NOV - Un vaccino anti-Covid sviluppato congiuntamente dalla Pfizer e Biontech è risultato efficace nel prevenire il 90 per cento delle infezioni durante la fase 3 della sperimentazione, che è ancora in corso. Lo ha annunciato il presidente della Pfizer, Albert Bourla. La Biontech tedesca ha poi confermato l'annuncio aggiungendo in una pubblicazione di voler chiedere l'autorizzazione per la produzione, insieme alla stessa Pfizer, la settimana prossima all'ente FDA americano.

"Ottime notizie da Pfizer e Biontech sui risultati positivi della loro sperimentazione clinica per un vaccino contro il Covid-19. La scienza europea funziona! La Commissione presto firmerà un contratto con loro per avere fino a 300 milioni di dosi. Continuiamo a proteggerci a vicenda nel frattempo", è il commento della presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen in tweet mentre il direttore dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha definito "incoraggianti" l'annuncio sul vaccino.