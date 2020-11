Gentiloni, sforzo globale per rispettare l'accordo sul clima

(ANSA) - BRUXELLES, 09 NOV - "A un anno dalla COP26 di Glasgow, dobbiamo tenere a mente che il raggiungimento degli obiettivi dell'accordo di Parigi" sul clima richiede "uno sforzo globale". Così il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, parlando al summit Green Horizon.

"L'Ue e il Regno Unito hanno aperto la strada" impegnandosi a raggiungere le emissioni zero entro il 2050, "ma abbiamo bisogno che altri si uniscano", ha detto Gentiloni, che ritiene "incoraggiante che nelle ultime settimane alcuni paesi come Cina, Giappone e Sud Africa, abbiano assunto impegni simili".

(ANSA).