Gb: Farage rilancia il partito con protesta anti-lockdown

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Nigel Farage rilancia il Brexit party con una piccola protesta anti-lockdown a Londra, in occasione delle commemorazioni per il Milite ignoto. Lo riporta il Guardian.

Alla protesta erano presenti una ventina di persone tra le quali Richard Tice, presidente del nuovo partito che è stato ribattezzato Reform Uk party. La speranza di Farage e i dei suoi è andare a prendersi lo spazio lasciato vuoto dai conservatori ribelli di Westminster e dai cospirazionisti. La piccola folla, radunata vicino Hyde Park, ha attirato la curiosità di passanti e persone che facevano sport nel parco che si sono fermati a guardare. Tice ha spiegato che la manifestazione era "una dimostrazione di rispetto in linea con le regole del governo" e si è detto "incoraggiato dal vedere tutte quelle persone presenti". (ANSA).