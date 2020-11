Covid: Francia, 38.619 casi da ieri, 270 i morti

(ANSA) - PARIGI, 08 NOV - Sono stati 38.619 i nuovi casi di Covid-19 in Francia nelle ultime 24 ore secondo il sito del governo. I decessi da ieri sono saliti di 270 unità, per un totale di 40.439 dall'inizio dell'epidemia.

I ricoveri per Covid hanno superato i 30.000 (30.243), le rianimazioni sono a 4.539. (ANSA).