Covid: Gb, Raab in quarantena dopo contatto con positivo

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Il ministro degli Esteri britannico, Dominic Raab, si è messo in autoisolamento dopo essere stato recentemente in "stretto contatto" con una persona risultata positiva al coronavirus. Lo riporta Skynews.

Il ministro dovrà restare in quarantena per un periodo di 14 giorni, in linea con le regole del governo e del Servizio sanitario britannico. Raab al momento non manifesta alcun sintomo e continuerà a lavorare da casa. A quanto si apprende la persona positiva non è un altro ministro, né un membro del governo o un parlamentare. (ANSA).