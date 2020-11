Francia supera quota 2 milioni di tamponi a settimana

(ANSA) - PARIGI, 05 NOV - Più di 2 milioni di tamponi sono stati effettuati la settimana scorsa in Francia, secondo quanto annunciato dalla direzione della Ricerca, Studi, Analisi e Statistica. Dall'inizio della pandemia, nel Paese sono stati realizzati 21,8 milioni di tamponi.

Nel dettaglio, "fra il 26 ottobre e il 1 novembre sono stati convalidati 2.186.000 tamponi, circa 270.000 in più rispetto alla settimana precedente. Si tratta di un record che ha però anche un effetto negativo sui risultati, che vengono consegnati in tempi più lunghi rispetto alle settimane scorse. (ANSA).