Vienna: per ora nessun indizio su altri attentatori

(ANSA) - BERLINO, 03 NOV - Al momento non ci sono indizi sul fatto che nell'attacco di ieri a Vienna possa esserci stato anche un secondo attentatore, oltre al giovane ventenne neutralizzato dalla polizia. Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco, Karl Nehammer, in conferenza stampa a Vienna.

Per prudenza gli inquirenti non escludono comunque che vi possano essere stati più responsabili e continuano a indagare anche su questo scenario. Lo stesso ministro ha aggiunto che "sono stati eseguiti 14 fermi temporanei". Le vittime dell'attentato sono 4, oltre al terrorista neutralizzato dalla polizia, e 22 feriti, ha precisato Nehammer. (ANSA).