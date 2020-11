Snowden vuole chiedere cittadinanza russa tenendo quella Usa

(ANSA) - MOSCA, 02 NOV - La talpa del Datagate, Edward Snowden, ha dichiarato su Twitter di voler ottenere la cittadinanza russa, pur mantenendo quella statunitense. "Dopo anni di separazione dai nostri genitori, mia moglie e io non desideriamo essere separati da nostro figlio", ha scritto Snowden, che da anni vive in Russia, dove ha recentemente ottenuto il permesso di residenza illimitato. "Ecco perché, in questo periodo di pandemia e di confini chiusi, stiamo facendo domanda per la doppia cittadinanza russa e americana".

L'avvocato di Snowden, Anatoli Kucherena, ha annunciato nei giorni scorsi che l'ex agente dell'intelligence Usa diventerà presto padre. Mosca recentemente ha deciso di consentire agli stranieri di ottenere la cittadinanza russa senza rinunciare a quella di origine. (ANSA).